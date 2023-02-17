Жителей Ленинградской области ждет по-настоящему зимний уикенд

В большинстве районов ожидаются обильные снегопады снег и сильный ветер.

МЧС предупреждает жителей Ленинградской области о снегопаде — сообщают 47news.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, 18 февраля в большинстве районов утром ожидается небольшой, а днем умеренный и сильный снег. Днем также ожидается метель. Ветер юго-восточный с порывами 8-13 м/с, местами может быть 15-18 м/с.

В воскресенье, 19 февраля, в большинстве районов также ожидается снег, местами сильный. На дорогах будет скользко.

Ранее стало известно, что погода в Петербурге останется зимней, но без осадков.