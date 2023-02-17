Житель Новой Ладоги вырубил двадцать три сосны под строительство дома

В Волховском районе Ленобласти ущерб оценили в 700 тысяч рублей.

За вырубку сосен к году лишения свободы условно приговорили жителя города Новая Ладога — сообщают 47news.

Как сообщает пресс-служба Волховского городского суда 17 февраля, вынесен приговор гражданину, который вырубил 23 сосны общим объемом 16,44 кубометров. Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в один год лишения свободы условно. Также предстоит возместить нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что пресечена незаконная вырубка леса в Сосновом Бору.