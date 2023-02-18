Движение на 8 участках региональных трасс ограничено в Ленобласти 18 февраля

В субботу, 18 февраля движение на нескольких трассах региона будет затруднено из-за проведения ремонтных работ.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 22, 28, 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно Состояние Романа Костомарова снова ухудшилось У фигуриста нарушена работа почек. По данным редакции 112, накануне 16 февраля у Костомарова зафиксировали нарушение работы почек. Из-за это спортсмен... 18.02.2023 45

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;

— ТрР км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;

— км 55-64 ограничение скорости движения в сторону СПб с 20:00 до 08:00 19.02.2023, уборка снежных валов;

— ТрР км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка полосы безопасности от снега и грязи;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега у дорожного ограждения барьерного типа, очистка примыканий механизированным способом;

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка СБО от снега, уборка снега из-под СБО вручную;

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка сигнальных столбиков и дорожных знаков от снега и грязи;

— км 26-27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена элементов шумозащитного экрана;

— км 50-64 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, разбрасывание снега около стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков вручную;

— км 50-64 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.