Данные решено проверить.

Региональные власти сопоставили количество выданных свидетельств о рождении с численностью получателей выплат — сообщают Невские Новости.

Разница между количеством выданных свидетельств о рождении — 12 230 и численностью получателей выплат по рождению ребенка — 14 290 человек, заставляет задуматься о точности получаемых данных.

Кроме того, по данным АИС «Соцзащита» в 2022 году по показателю «рождаемость» в регионе не учтено 5 797 детей, зарегистрированных в Ленинградской области и получивших свидетельства о рождении в других регионах.

Ранее стало известно, что эксперт ВОЗ посоветовала не планировать беременность полгода после прививки от COVID-19.