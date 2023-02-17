Данные решено проверить.
Региональные власти сопоставили количество выданных свидетельств о рождении с численностью получателей выплат — сообщают Невские Новости.
Разница между количеством выданных свидетельств о рождении — 12 230 и численностью получателей выплат по рождению ребенка — 14 290 человек, заставляет задуматься о точности получаемых данных.
Кроме того, по данным АИС «Соцзащита» в 2022 году по показателю «рождаемость» в регионе не учтено 5 797 детей, зарегистрированных в Ленинградской области и получивших свидетельства о рождении в других регионах.
Ранее стало известно, что эксперт ВОЗ посоветовала не планировать беременность полгода после прививки от COVID-19.