Бежавший из России от мобилизации внук Пугачевой останется в США: он получил грин-карту

Несколько месяцев назад Никита Пресняков уехал в Америку. Судя по всему, с концами.
Внук Пугачевой Никита Пресняков обживается в США. Там он уже нашел себе новую работу и строит карьеру едва ли не с нуля. Однако, чтобы остаться в стране на такой долгий срок и иметь возможность работать, ему необходима так называемая грин-карта.
Как пишет «Комсомольская правда», этот документ дает право на трудоустройство в США. Без него у внука Примадонны ничего бы не вышло.
Ранее эту же карту получили солисты группы Little Big.
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19.10.2022 1391