Бежавший из России от мобилизации внук Пугачевой останется в США: он получил грин-карту

Несколько месяцев назад Никита Пресняков уехал в Америку. Судя по всему, с концами.

Внук Пугачевой Никита Пресняков обживается в США. Там он уже нашел себе новую работу и строит карьеру едва ли не с нуля. Однако, чтобы остаться в стране на такой долгий срок и иметь возможность работать, ему необходима так называемая грин-карта.

Как пишет «Комсомольская правда», этот документ дает право на трудоустройство в США. Без него у внука Примадонны ничего бы не вышло.

Ранее эту же карту получили солисты группы Little Big.