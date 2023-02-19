Банки РФ готовят запуск переводов за рубеж по номеру телефона

Центробанк РФ заявил об успешном тестировании проекта по запуску денежных переводов в Республику Беларусь через Систему быстрых платежей (СБП). Некоторые банковские организации уже в 2023 году планируют запуск переводов за границу через СБП. Однако пока речь идет о переводах в страны ближнего зарубежья.

По словам первого заместителя главы Банка России Ольги Скоробогатовой, чтобы переводить денежные средства через СБП в другие государства, требуется готовность местных регуляторов и наличие похожих платформ. Пока работающая платформа, с которой СБП может полноценно интегрироваться, есть только в Китае.

Идет сотрудничество с дружественными государствами по выработке протоколов, позволяющих работать по принципу «система с системой». Кроме того, Центробанк РФ намерен увеличить лимит бесплатных переводов через СБП. На момент подготовки публикации этот показатель находится на уровне 100 000 рублей.

Некоторые российские банки готовые запустить международные переводы через СБП уже в 2023 году. В частности, банк ВТБ запустит такую услугу в первом квартале, банк «Открытие» готовится начать международные переводы во второй половине года. Пока денежные средства через СБП будут переводиться только в Республику Беларусь. Однако со временем список стран будет расширяться.

На момент подготовки публикации Сбер и ВТБ обеспечивают перевод денежных средств за границу через собственную систему. «Тинькофф» осуществляет международные транзакции по номеру телефона в Таджикистан, Узбекистан, Армению и Киргизию.