Спортсменки из Ленобласти завоевали серебро по хоккею с мячом на Кубке Патриарха

Команда из Ленинградской области стала второй на Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Москве.
Спортсменки из Всеволожского, Выборгского и Гатчинского районов провели пять встреч, одержав четыре победы и один раз сыграв в ничью с оппонентами из Красноярского края, которые и заняли первое место по разнице забитых и пропущенных мячей.
Голкипер из Ленинградской области Евгения Шушвал второй год подряд признана лучшим вратарем турнира.
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