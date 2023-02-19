Спортсменки из Ленобласти завоевали серебро по хоккею с мячом на Кубке Патриарха

Команда из Ленинградской области стала второй на Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Москве.

Спортсменки из Всеволожского, Выборгского и Гатчинского районов провели пять встреч, одержав четыре победы и один раз сыграв в ничью с оппонентами из Красноярского края, которые и заняли первое место по разнице забитых и пропущенных мячей.

Голкипер из Ленинградской области Евгения Шушвал второй год подряд признана лучшим вратарем турнира.