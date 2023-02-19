У дезинсектора из Сертолово теперь сгорела дача. До этого горела «Лада»

Автор: Сергей Агутин
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Ночью 18 февраля на участке в садоводстве «Антенна» возле поселка при железнодорожной станции Лебедевка в Выборгском районе сгорел дачный дом. Пострадавших нет.

По предварительной информации, хозяином сгоревшей постройки является 39-летний гендиректор фирмы по уничтожению грызунов и тараканов. В октябре 2022 года у мужчины в Сертолово сгорела Lada Vesta.

При этом сгорел автомобиль со второго раза. Этот же автомобиль тремя днями ранее до поджога уже горел. Тогда свой ущерб хозяин транспорта оценил примерно в полмиллиона рублей.

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19.11.2022 1043
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