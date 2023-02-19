В Ленобласти 20 февраля похолодает до -16 °C

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 20 февраля. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, днем он возможен лишь местами.

В ночное время температура составит -7… -12 °C, на востоке региона может похолодать до -16 °C. Днем следует ожидать -4… -9 °C. Ветер – восточных направлений со скоростью от 4 до 9 м/с.

Атмосферное давление ночью будет расти, а днем практически не изменится.