Цифровое развитие и обновление парка увеличит востребованность пассажирских перевозок Ленобласти

Масштабное развитие возможностей и обновление парка подвижного состава общественного транспорта Ленинградской области увеличит привлекательность и востребованность пассажирских перевозок в области.

Проблемы и решения комплексного внедрения для пассажиров, водителей и перевозчиков общественного транспорта области современных цифровых решений, стремительно вошедших в нашу жизнь в последние годы, не стоят особняком от процессов обновления подвижного состава, перехода на модель возмездного и открытого взаимодействия заказчиков и перевозчиков, обеспечивающих надежное транспортное обслуживание жителей и гостей Ленинградской области.

Современные цифровые технологии всё быстрее шагают по городам, они вливаются в различные сферы жизнедеятельности людей. Вот и пассажирские перевозки тоже движутся в направлении цифрового и удобного транспорта.

Внедрение развитых цифровых возможностей для всех участников пассажирских перевозок в Ленинградской области является важной задачей, поставленной перед транспортниками области и имеющей несколько целей.

Первой целью является ежедневный сбор данных о пассажирских перевозках в области. Это данные о выпуске на маршруты автобусов перевозчиков, об объемах выполненных рейсов на каждом из сотен областных маршрутов, данные о качестве соблюдения расписаний и трасс маршрутов, надежности и предсказуемости пассажирских перевозок.

Дальнейший анализ собранных больших данных является второй целью применения современных цифровых решений на общественном транспорте Ленинградской области. Проведение такого анализа позволит транспортным специалистам Комитета Ленинградской области по транспорту увидеть, выработать и применить решения по исправлению тех огрехов и проблем пассажирских перевозок в регионе, которые могут быть исправлены в рамках текущих договоров с перевозчиками.

Однако не все проблемы общественного транспорта области могут быть решены такими подходами и способами. Для значимой части из них требуется реформирование модели взаимоотношений Комитета Ленинградской области по транспорту и перевозчиков с переходом на полноценную модель возмездного оказания транспортного обслуживания населения с устойчивым и достаточным финансированием бюджетом Ленинградской области. Цифровое обеспечение подготовки и проведения такой транспортной реформы общественного транспорта Ленинградской области является третьей целью использования цифровых решений в пассажирском транспорте области.

Подготовить рациональные изменения в маршрутную сеть области, связать провозные возможности подвижного состава перевозчиков с запросами пассажиров по времени и географии их поездок, посчитать затраты бюджета Ленинградской области на оплату такого транспортного предложения и найти способы удовлетворить запрос на поездки от пассажиров каждого населенного пункта области, каких в области без малого три тысячи, невозможно без задействования современных цифровых решений для общественного транспорта.

Создание комплекса возможностей современных автобусов на маршрутах области и удобных, полезных цифровых сервисов для пассажиров в них является четвертой целью. Спланировать заранее поездку, при желании оплатив ее предварительно, далее сесть в теплый, чистый и светлый автобус, вовремя подошедший на остановку, предъявив билет или оплатив проезд наиболее удобным способом и всегда знать когда приедешь в пункт назначения, пассажирам позволят современные автобусы с цифровыми сервисами. Водителям в автобусах цифровые сервисы помогут следить за качеством соблюдения трасс маршрутов и расписаний и меньше отвлекаться на процессы оплаты проезда пассажирами.

Перевозчики и заказчики пассажирских перевозок всегда смогут обеспечить актуальность маршрута, количества автобусов на нем и действующего расписания, получая обратную связь от пассажиров, оборудования автобусов и оценивая транспортную ситуацию, используя специализированные цифровые решения по мониторингу транспортного обслуживания и диспетчерскому управлению движением современного подвижного состава общественного транспорта области. И это тоже цель. Цель для Комитета Ленинградской области по транспорту, пассажирских перевозчиков области и применяемых цифровых решений.

И конечно близкое соседство с таким крупным регионом, как Санкт-Петербург, ставит перед общественным транспортом области цель обеспечить отсутствие границ для пассажиров двух регионов, будь то препятствия в способах безналичной оплаты проезда, информировании о транспорте или качестве и предсказуемости самих пассажирских поездок.

Повышение привлекательности и востребованности пассажирских перевозок в регионе неотрывно связано с обеспечением соответствия ожиданиям пассажиров. Интеграция существующих транспортных цифровых решений с внедряемыми новыми позволит координировать подачу актуальной информации пассажирам, обеспечивать регулирование движения подвижного состава по маршрутам, рационально подходить к планированию и выполнению транспортной работы и расписаний.

Именно поэтому достижение вышеперечисленных целей в ближайшие годы надежно обеспечит реформацию пассажирских перевозок в Ленинградской области, сделает их удобнее и понятнее для жителей и гостей.