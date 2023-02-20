Уровень безработицы в Ленобласти остается одним из самых низких в стране

Уровень общей безработицы в Ленобласти составляет 3,3% — это традиционно один из самых низких показателей по России.

Тенденция к снижению наблюдается на протяжении последних пяти месяцев. С начала года специалисты службы занятости нашли работу для 922 соискателей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава комитета по труду и занятости населения Алла Астратова отметила, что пиковые значения уровня безработицы – 4,4% – фиксировали в Ленобласти в сентябре минувшего года.

«Это было обусловлено серьезным внешним давлением. Но благодаря системной работе, помощи государства и стабилизации ситуации на рынке труда показатели по занятости приведены к докризисному уровню», — отметила Астратова.