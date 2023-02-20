Петербург и Ленобласть вошли в тройку российских регионов, привлекательных для трудовых мигрантов

В общей сложности границу России в прошлом году пересекли 13 млн иностранцев, из которых работу в качестве цели приезда указали 3,47 млн человек.

Более 40% регистраций пришлось на Москву и Подмосковье — 4,8 млн. Еще в 12,8% случаев иностранные работники регистрировались в Петербурге и Ленобласти — 1,5 млн регистраций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аудиторско-консалтинговой сети Finexpertizа.

При этом наименее привлекательными для работы иностранные граждане сочли Ненецкий автономный округ — всего 2000 регистраций, Калмыкию — 2700 и Марий-Эл – 3000.