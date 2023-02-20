Госуслуги рассказали о главных изменениях для собственников недвижимости в 2023 году

В этом году владельцев жилья ждут новые правила касаемо оформления документов на собственность. Госуслуги рассказали, что нужно знать.
Заявления в Росреестр теперь можно отправлять без электронной подписи
При отправке электронных документов через личный кабинет Росреестра их нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). С 1 января УКЭП отменена для заявлений:
- об изменениях основных сведений об объекте недвижимости;
- о регистрации права собственности на созданный или реконструированный жилой и садовый дом;
- о регистрации прав на земельный участок, образуемый путем перераспределения, раздела или объединения земельных участков;
- о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;
- об исправлении технической ошибки.
Вход в личный кабинет Росреестра — по учетной записи Госуслуг
Аренда земельного участка — без торгов
С 1 марта граждане и фермерские хозяйства могут без торгов арендовать земельные участки муниципальной или государственной собственности для сельскохозяйственной деятельности. Срок аренды — до 5 лет.
Нельзя:
— менять целевое назначение земли;
— передавать участок третьему лицу;
— сдавать в субаренду;
— использовать как уставной капитал или паевой взнос.
Персональные данные в выписке из ЕГРН — с согласия собственника
С 1 марта получить из ЕГРН выписку с персональными данными собственника можно только с его согласия. При согласии собственник подает заявление в ЕГРН.
По материалам Телеграм-канала Госуслуги.