Госуслуги рассказали о главных изменениях для собственников недвижимости в 2023 году

В этом году владельцев жилья ждут новые правила касаемо оформления документов на собственность. Госуслуги рассказали, что нужно знать.

Заявления в Росреестр теперь можно отправлять без электронной подписи

При отправке электронных документов через личный кабинет Росреестра их нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). С 1 января УКЭП отменена для заявлений:

об изменениях основных сведений об объекте недвижимости;

о регистрации права собственности на созданный или реконструированный жилой и садовый дом;

о регистрации прав на земельный участок, образуемый путем перераспределения, раздела или объединения земельных участков;

о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;

об исправлении технической ошибки.

Вход в личный кабинет Росреестра — по учетной записи Госуслуг

Аренда земельного участка — без торгов

С 1 марта граждане и фермерские хозяйства могут без торгов арендовать земельные участки муниципальной или государственной собственности для сельскохозяйственной деятельности. Срок аренды — до 5 лет.

Нельзя:

— менять целевое назначение земли;

— передавать участок третьему лицу;

— сдавать в субаренду;

— использовать как уставной капитал или паевой взнос.

Персональные данные в выписке из ЕГРН — с согласия собственника

С 1 марта получить из ЕГРН выписку с персональными данными собственника можно только с его согласия. При согласии собственник подает заявление в ЕГРН.

По материалам Телеграм-канала Госуслуги.