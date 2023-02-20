СМИ: фигуристу Роману Костомарову грозит отек мозга

Врач-нефролог заявила, что организм спортсмена после многочисленных осложнений работает на пределе.

Об этом специалист Анна Коробкина рассказала Woman.ru.

Начался процесс катаболизма, то есть, распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность <…> Из-за полиорганной недостаточности сейчас сложно выделить орган, который страдает больше других — каждый на пределе возможностей работает, — считает врач.