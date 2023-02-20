Жителям Петербурга назвали самые «дорогие» вакансии февраля на «удалёнке»

Данные предоставила пресс-служба hh.ru.

С начала месяца работодатели опубликовали более 4 500 вакансий: это на 35% больше, чем в феврале минувшего года. При этом число предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей сейчас составляет около 400: это больше показателей прошлого года на 8%.

В топ по уровню зарплат на «удалёнке» попали вакансии для разных специалистов — сообщает 78.ru. Например, ведущий маркетолог может получать до 250 тыс. рублей на руки, менеджер по продаже технологического оборудования от 500 тыс. рублей в месяц, системному аналитику предлагают до 230 тыс. рублей ежемесячно. Зарабатывать от 300 тыс. рублей может руководитель отдела продаж в онлайн-школе. Региональный менеджер по найму персонала может рассчитывать на зарплату до 200 тыс. рублей до вычета налогов.

Ранее стало известно, что названы самые необычные вакансии в России.