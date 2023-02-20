В Новгородской области найдено тело семилетнего мальчика

Ребенка насмерть загрызли собаки.

В понедельник, 20 февраля на территории частного дома в поселке Парфино Новгородской области обнаружили тело 7-летнего мальчика — сообщает Мойка78. Ребенок умер после нападения трех собак.

Погибший находился в гостях у своего друга в отсутствие взрослых. По версии следствия, три собаки породы американский питбуль, принадлежащие хозяевам дома, набросились на школьника. Второй мальчик попытался остановить питомцев, но не смог. Ребенок скончался на месте.

Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Ранее стало известно, что 15-летнюю школьницу ищут в Петербурге и Ленобласти: она пропала 4 дня назад в другом регионе.