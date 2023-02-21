Госуслуги рассказали, какой ремонт обязана проводить УК в квартирах жильцов бесплатно

Как оказалось, ряд ремонтных работ в квартире собственников может провести управляющая компания. Причем, бесплатно.
Как рассказали Госуслуги в своем Телеграм-канале, собственник вправе требовать от УК проведение следующих работ внутри жилого помещения без взимания платы:
— трубы, которые входят в квартиру, включая запорный кран на радиаторах;
— радиаторы, если нет запорного крана;
— потолок из-за протекающей крыши;
— стояки;
— межпанельные швы;
— газопровод до вентиля в квартире.
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20.02.2023 54