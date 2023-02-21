МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%

Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5% до 19 242 рубля.

Кроме того, глава государства предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, вычет за лечение — со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 рубля. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,3%.