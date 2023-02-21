Россия может провести ядерные испытания

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.
21 февраля Владимир Путин, помимо прочего, в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что профильным ведомствам необходимо обеспечить готовность к ядерным испытаниям.
Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям, — озвучил президент.
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