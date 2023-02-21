Путин предложил выплачивать маткапитал жителям новых регионов

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы.
«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года», — сказал Путин.
По словам главы государства, в свое время аналогичное решение было принято и в отношении Крыма и Севастополя.
Напомним, что в 2023 году размер маткапитала при рождении в семье первенца составит 589,5 тыс. рублей. Выплаты при рождении второго ребенка — 779 тыс. рублей.
Вам будет интересно
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать материнского капитала рожающих за границей россиянок, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». По мнению...
12.02.2023 205