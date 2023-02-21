Путин предложил выплачивать маткапитал жителям новых регионов

Автор: Гузель Галимова
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Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года», — сказал Путин.

По словам главы государства, в свое время аналогичное решение было принято и в отношении Крыма и Севастополя.

Напомним, что в 2023 году размер маткапитала при рождении в семье первенца составит 589,5 тыс. рублей. Выплаты при рождении второго ребенка — 779 тыс. рублей.

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