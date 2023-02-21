В Тихвине под мостом поселился бобер

Не исключено, что зверек живет на ручье еще с весны прошлого года.

Работников Тихвинского завода в Ленинградской области каждый день провожает пухлый бобер. Зверек поселился под мостом, ведущим к предприятию, и активно метит территорию — сообщает 47news.

Житель Тихвина Алексей впервые заметил бобра в конце января. С тех пор регулярно натыкался на его следы. Грызун, судя по всему, облюбовал мост через Вязитский ручей, ведущий на Тихвинский вагоностроительный завод.

По слухам, около моста работники завода и раньше замечали довольно крупное животное, но не придавали этому значения. Тем более, что данный представитель бобровых живет один.

Может быть скоро он заведет семью.

Фото: РИА Новости

Ранее стало известно, что упитанный бобер составил компанию рыбаку в Выборге.