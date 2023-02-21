В Петербурге детей привили от кори

Охват прививками жителей в возрасте 18-35 лет составляет 98,7%.

С начала года в Северной столице зарегистрировано четыре лабораторно-подтверждённых случая кори — сообщает 78.ru.

В Комитете по здравоохранению напомнили, что наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.

В качестве прививки в настоящий момент используются три отечественные вакцины: коревая культуральная живая, вакцина паротитно-коревая культуральная живая и комбинированная культуральная живая вакцина Вактривир — против кори, краснухи и паротита.

Ранее стало известно, что педиатр перечислила необходимые прививки для детей.