Ленобласть давно поддерживает семьи участников СВО, объединив возможности государства, усилия общественников и тех, кто не хочет оставаться в стороне.

За 2022 год Ленобласть направила на помощь Донбассу и СВО порядка 0,5 миллиарда рублей, которые были собраны общественными организациями, администрацией региона и простыми жителями. Об этом в своем тг-канале сообщал Александр Дрозденко.

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