Россиянам рассказали, как сэкономить до 25% на покупке нового авто

Чтобы приобрести автомобиль с заметной выгодой, россияне могут воспользоваться госпрограммами.

Ка пишет Госуслуги, льготные программы автокредитования продлены до конца этого года. Они позволят купить машину с заметной скидкой.

Размер скидки:

— 25% стоимости авто — жителям Дальневосточного федерального округа

— 20% стоимости — жителям других регионов

— 25% стоимости, но не более 625 тыс. ₽ — при покупке электромобиля

Требования к машинам:

— новый автомобиль

— произведен по инвестиционному контракту с Минпромторгом России

— выпущен не ранее 1 декабря 2022 года или в 2023

— масса не более 3,5 тонн

— стоимость до 2 млн ₽ (кроме электромобилей)

Например, россияне могут приобрести следующие авто: LADA Granta, Vesta, XRAY, Niva 4×4, ГАЗель NEXT и БИЗНЕС, Evolute и HAVAL Jolion тульской сборки.

Условия получения кредита:

— Имеет хотя бы одного ребенка до 18 лет, в том числе под опекой.

— Покупатели первого автомобиля.

— Работники государственных медицинских и образовательных организаций.

— Покупатели, которые сдают в трейд-ин свой автомобиль, если он старше 6 лет, а срок владения — более 1 года.

— Военнослужащие по контракту и по призыву, а также члены их семей — дети, родители, супруги.

— Пенсионеры, ранее проходившие военную службу.

— Все покупатели электромобиля Evolute.