Россиянам рассказали, как сэкономить до 25% на покупке нового авто

Чтобы приобрести автомобиль с заметной выгодой, россияне могут воспользоваться госпрограммами.
Ка пишет Госуслуги, льготные программы автокредитования продлены до конца этого года. Они позволят купить машину с заметной скидкой.
Размер скидки:
— 25% стоимости авто — жителям Дальневосточного федерального округа
— 20% стоимости — жителям других регионов
— 25% стоимости, но не более 625 тыс. ₽ — при покупке электромобиля
Требования к машинам:
— новый автомобиль
— произведен по инвестиционному контракту с Минпромторгом России
— выпущен не ранее 1 декабря 2022 года или в 2023
— масса не более 3,5 тонн
— стоимость до 2 млн ₽ (кроме электромобилей)
Например, россияне могут приобрести следующие авто: LADA Granta, Vesta, XRAY, Niva 4×4, ГАЗель NEXT и БИЗНЕС, Evolute и HAVAL Jolion тульской сборки.
Условия получения кредита:
— Имеет хотя бы одного ребенка до 18 лет, в том числе под опекой.
— Покупатели первого автомобиля.
— Работники государственных медицинских и образовательных организаций.
— Покупатели, которые сдают в трейд-ин свой автомобиль, если он старше 6 лет, а срок владения — более 1 года.
— Военнослужащие по контракту и по призыву, а также члены их семей — дети, родители, супруги.
— Пенсионеры, ранее проходившие военную службу.
— Все покупатели электромобиля Evolute.