Насколько хорошо вы знакомы с произведением Гоголя «Мёртвые души»? — тест ivbg

24 февраля 1852 года Николай Гоголь уничтожил второй том изначально предполагаемой трилогии «Мёртвые души». Одно из главных творений жизни русского писателя, на которое он потратил более 10 лет, сгорело в пламени. Это не первый труд, который создатель предал огню. Считается, что Гоголь относился к своему творчеству с высокой требовательностью. Не найдя в результатах своей продолжительной деятельности над второй книгой требуемых от основной идеи замыслов, он избавился от рукописей.