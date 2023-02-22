Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на празднование Масленицы

В воскресенье, 26 февраля, на территории усадьбы Демидовых в Тайцах Гатчинского района Ленобласти пройдут праздничные мероприятия, посвященные Масленице.

Гостей праздника ждут интерактивная и концертная программа, творческие мастер-классы, народные забавы, угощение горячими ароматными блинами и, конечно, сжигание чучела Масленицы.

По сложившейся традиции вместе с чучелом будет сожжен и кузовок дёгтя со всеми невзгодами и печалями, которые приключались в этом году, сообщает Парковое агенство.



Народные гуляния начнутся в 11 часов.