Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на празднование Масленицы

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 26 февраля, на территории усадьбы Демидовых в Тайцах Гатчинского района Ленобласти пройдут праздничные мероприятия, посвященные Масленице.

Гостей праздника ждут интерактивная и концертная программа, творческие мастер-классы, народные забавы, угощение горячими ароматными блинами и, конечно, сжигание чучела Масленицы.

По сложившейся традиции вместе с чучелом будет сожжен и кузовок дёгтя со всеми невзгодами и печалями, которые приключались в этом году, сообщает Парковое агенство.

Народные гуляния начнутся в 11 часов.

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