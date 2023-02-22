Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на празднование Масленицы

В воскресенье, 26 февраля, на территории усадьбы Демидовых в Тайцах Гатчинского района Ленобласти пройдут праздничные мероприятия, посвященные Масленице.
Гостей праздника ждут интерактивная и концертная программа, творческие мастер-классы, народные забавы, угощение горячими ароматными блинами и, конечно, сжигание чучела Масленицы.
По сложившейся традиции вместе с чучелом будет сожжен и кузовок дёгтя со всеми невзгодами и печалями, которые приключались в этом году, сообщает Парковое агенство.
Народные гуляния начнутся в 11 часов.
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17.02.2023 139