Светогорский ЦБК официально представил новый логотип компании

Автор: Гузель Галимова
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Компания представила свой новый логотип и фирменный стиль. Они должны появится на продукции предприятия уже в ближайшие месяцы.

Светогорский ЦБК_фирменный стиль
Фото: пресс-служба НПАО «Светогорский ЦБК».

Как заявили в пресс-службе НПАО «Светогорский ЦБК», новый фирменный стиль компании отражает ценности, историю и представляет основные продукты компании: офисную бумагу, картон, химико-термомеханическую массу. Корпоративные цвета – холодный зеленый и теплый желтый – символизируют хвойный лес и солнце. Зеленый цвет ассоциируется со стабильностью и уверенностью, а желтый − с теплом и светом, а еще с названием города Светогорска Ленинградской области, где расположен комбинат.

В компании отметили, что в новом логотипе отражается тесная связь компании с регионом, приверженность истории развития и наследию Светогорского целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, ели являются основой целлюлозно-бумажной промышленности и олицетворяют стремление компании всегда следовать принципам устойчивого лесопользования.

«Ответственное лесоуправление является одним из основных приоритетов нашей компании, и мы на постоянной основе реализуем инициативы, направленные на развитие устойчивого лесопользования. Сохранив в логотипе символ елей, мы подчеркиваем неразрывную связь с природой нашего региона и богатой историей Светогорского ЦБК, которому в прошлом году исполнилось 135 лет», – отметил директор НПАО «Светогорский ЦБК» Тимур Габидуллин.
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