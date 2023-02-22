Светогорский ЦБК официально представил новый логотип компании

Компания представила свой новый логотип и фирменный стиль. Они должны появится на продукции предприятия уже в ближайшие месяцы.

Как заявили в пресс-службе НПАО «Светогорский ЦБК», новый фирменный стиль компании отражает ценности, историю и представляет основные продукты компании: офисную бумагу, картон, химико-термомеханическую массу. Корпоративные цвета – холодный зеленый и теплый желтый – символизируют хвойный лес и солнце. Зеленый цвет ассоциируется со стабильностью и уверенностью, а желтый − с теплом и светом, а еще с названием города Светогорска Ленинградской области, где расположен комбинат.

В компании отметили, что в новом логотипе отражается тесная связь компании с регионом, приверженность истории развития и наследию Светогорского целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, ели являются основой целлюлозно-бумажной промышленности и олицетворяют стремление компании всегда следовать принципам устойчивого лесопользования.