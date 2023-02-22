День защитника Отечества в Ленобласти пройдет без существенных осадков

В четверг, 23 февраля, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Праздничный день пройдет без существенных осадков, во второй половине дня на западе ожидается небольшой, местами умеренный снег. Местами изморозь. Ночью и утром в отдельных районах будет туманно.

Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днём западный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -16…-21°C, местами -23…-28°C, днем -5…-10°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.