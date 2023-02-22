Александр Дрозденко навестил раненых бойцов в клинике военно-медицинской академии

Автор: Гузель Галимова
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Накануне Дня защитника Отечества губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил клинику Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова.

Он встретился с пациентами офтальмологического отделения. Это бойцы, вернувшиеся со специальной военной операции с ранениями. Основной причиной повреждения глаз у солдат являются осколочные ранения.

«Медсестер называют ангелами. И результат работы военных врачей — чудо: 97% пациентов отделения выписывают из клиники с восстановленным зрением», — написал глава региона в своем тг-канале.

Видео: Александр Дрозденко. 

Глава региона пообщался с солдатами и медработниками, а также передал им подарки и поздравления от жителей Ленобласти.

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20.02.2023 115
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