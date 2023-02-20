В Форносово молодожены на свадьбе вместо цветов принимали гуманитарную помощь для бойцов

Молодожены из Тосненского района Ленобласти Дарья и Павел отказались от цветов на свадьбу.
Вместо того, чтобы принимать дорогие букеты, жених и невеста попросили гостей принести гуманитарную помощь для российских бойцов.
Фото: ВКонтакте/Подарок бойцу!/@club216265284
В итоге за вечер удалось собрать внушительное количество коробок с необходимыми вещами для бойцов (на фото лишь малая часть). Гуманитарная помощь на следующий день была доставлена в ДК в Форносово. В скором времени вещи будут доставлены на фронт.
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20.02.2023 62