В Форносово молодожены на свадьбе вместо цветов принимали гуманитарную помощь для бойцов

Молодожены из Тосненского района Ленобласти Дарья и Павел отказались от цветов на свадьбу.

Вместо того, чтобы принимать дорогие букеты, жених и невеста попросили гостей принести гуманитарную помощь для российских бойцов.

Фото: ВКонтакте/Подарок бойцу!/@club216265284

В итоге за вечер удалось собрать внушительное количество коробок с необходимыми вещами для бойцов (на фото лишь малая часть). Гуманитарная помощь на следующий день была доставлена в ДК в Форносово. В скором времени вещи будут доставлены на фронт.