23 февраля в Ленобласти объявлен желтый уровень погодной опасности

Температура воздуха под Петербургом опустится до -21.

На территории Северной столицы по причине гололеда и сильного холода объявлен «желтый» уровень погодной опасности — сообщает Мойка78.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 23 февраля в пригороде похолодает вплоть до -21 градуса. В самом Петербурге в ночное время суток температура составит от -16 градусов до -18 градусов. На дорогах гололед. МЧС призывает горожан быть осторожными.

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