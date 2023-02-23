В Петербурге ищут пропавшего больше недели назад 38-летнего мужчину

О судьбе Константина Крекова ничего неизвестно с 12 февраля.

Как передает поисковый отряд «ЛизаАлерт», в Петербурге полторы недели ищут Константина Крекова. 38-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. На связь с близкими пропавший не выходит.