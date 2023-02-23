Ленобласть выделит почти 3,5 млрд рублей на льготы по оплате ЖКУ

Председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков представил план финансового обеспечения мер социальной поддержки по компенсации оплаты ЖКУ в 2023 году.
На эти цели будет выделено порядка 3,47 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на частичное возмещения стоимости ЖКУ гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, а также ветеранам и инвалидам.
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23.01.2023 169