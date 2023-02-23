В России 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение

В России с 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение. Главное изменение — «продувка» автомобилистов без понятых.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в октябре прошлого года. Новые правила утверждены кабмином. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно новым правилам, если сотрудник ГИБДД заподозрит, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он может провести проверку в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи или несоответствующее обстановке поведение станут поводом для проверки.