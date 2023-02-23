Многодетным семьям Ленобласти компенсируют платное обучение в колледжах и техникумах

Автор: Гузель Галимова
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Многодетным семьям, проживающим в Ленинградской области, компенсируют платное обучение в колледжах и техникумах.

Депутаты ЗакСа Ленобласти во втором и третьем чтении единогласно приняли изменения в Социальный кодекс региона. Кроме того, в список тех, кто может рассчитывать на компенсацию, попали опекуны и попечители трех и более детей.

Речь идет о возврате 50% платного обучения студентов в техникумах и колледжах. Новой мерой поддержки в этом году, по прогнозам, смогут воспользоваться более 100 семей в Ленобласти.

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