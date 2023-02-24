После несчастного случая с гибелью рабочих в Кудрово возбуждено уголовное дело

Трагедия на одной из стройплощадок города произошла 22 февраля.

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности после смерти двух рабочих при строительстве жилого комплекса «Кудровский парк». Об этом стало известно Online47.

После проведения работы стали спускаться на «маятниковом» подъемнике, предназначенном для подъема строительных материалов. В результате оборвался трос и произошло обрушение подъемника, — передает пресс-служба регионального СК РФ.