Снегопад, слабый мороз и гололедица: погода в Петербурге 25 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Установившееся в регионе похолодание останется и на выходных.

Последний рабочий день в Санкт-Петербурге в плане погоды оказался довольно неприятным. Однако уже 25 февраля в городе будет заметно лучше.

По данным синоптика Михаила Леуса, температура составит от  -1 до -3 градусов. Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Также в Северной столице ожидается снег. На дорогах сохранится гололедица.

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