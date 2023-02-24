Снегопад, слабый мороз и гололедица: погода в Петербурге 25 февраля

Установившееся в регионе похолодание останется и на выходных.
Последний рабочий день в Санкт-Петербурге в плане погоды оказался довольно неприятным. Однако уже 25 февраля в городе будет заметно лучше.
По данным синоптика Михаила Леуса, температура составит от -1 до -3 градусов. Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
Также в Северной столице ожидается снег. На дорогах сохранится гололедица.
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23.02.2023 62