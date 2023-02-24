СМИ: фигурист Роман Костомаров введен в искусственную кому

Состояние олимпийского чемпиона остается критическим.

По данным «Известий», Роман Костомаров находится под пристальным наблюдением врачей. Предварительно известно, что фигурист введен в состояние медикаментозного сна.

Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются, офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано… Врачи оценивают шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику, — рассказал источник «Известий».