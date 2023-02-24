В центре Петербурга на сотрудника ОМОН было совершено вооруженное нападение

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Фонтанка

Стрелком оказался иностранец. В его сумке нашли обрез.

По данным «Фонтанки», около 11:50 рядом с метро «Гостиный двор» мужчина выстрелил в омоновца, по предварительным данным, из травматического оружия. Пострадавшего сотрудника полиции увезли в больницу.

По последним данным, стрелок уже задержан. Он является уроженцем Самарканда. Проживал 50-летний стрелок в Шушарах. В сумке у нападавшего нашли заряженный картечью обрез.

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24.02.2023 30
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