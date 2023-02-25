В честь памяти героя пожарно-спасательной службы прошла траурная церемония

На Кузьмоловском кладбище Дмитрия Тихомирова вспоминали близкие и коллеги.

В группе ВКонтакте «МЧС Ленинградской области» сообщили о траурной церемонии в память о погибшем во время несения службы спасателе Дмитрие Тихомирове.

Ровно 10 лет назад, 24 февраля 2013 года, при тушении пожара в жилом доме в поселке Кобрино Гатчинского района погиб майор внутренней службы Дмитрий Евгеньевич Тихомиров. Он спас 30 человек, но сам выбраться из горящего здания не смог.

В день трагедии герой возглавлял дежурную смену службы пожаротушения, выехавшую на место пожара.

В тот роковой день дежурная смена службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ вернулась без своего руководителя, боевого товарища и друга.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что в Ленобласти прошла церемония прощания с погибшим экипажем вертолета Ми-8.