В Выборгском районе простились с бойцом СВО Иваном Иваниным

Церемония состоялась во Дворце культуры города Выборга.
В группе ВКонтакте «Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти» появилось сообщение о том, что во Дворце культуры в Выборге состоялась церемония прощания с погибшим во время несения воинской службы бойцом.
Почтить память и проводить в последний путь Ивана Иванина пришли родные, близкие, друзья, учителя, одноклассники, однокурсники, все те, кто лично знал, уважал и ценил его.
В церемонии прощания приняли участие официальные лица — представители правительства Ленинградской области и администрации Выборгского района.
Родственникам погибшего были переданы слова соболезнования от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы администрации Выборгского района Валерия Савинова.
Фото: соцсети
Ранее стало известно, что мобилизованный из Сланцев погиб в зоне СВО.