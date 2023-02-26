Под Выборгом виновники ДТП избили девочку, снимавшую их на камеру

В Выборгском районе Ленобласти неадекватные участники ДТП избили девушку-подростка, которая снимала их на камеру.

По предварительным данным, пьяный водитель устроил аварию и решил откупиться. Получив отказ, он позвал супругу, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вместе они стали агрессивно себя вести.

Происходящее снимала на телефон 16-летняя девочка. В какой-то момент женщина схватила ее за волосы и со всей силы бросила на лед. Подросток ударилась головой, позже врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, сообщило издание 78.ru.

Мама девочки написала заявление в полицию.