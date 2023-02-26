Газопровод длиной 7,5 километров проложат в Приозерском районе

Автор: Гузель Галимова
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Газ в ближайшем будущем появится в трех посёлках Приозерского района Ленобласти.

Комитет градостроительной политики утвердил проект планировки и межевания территории для строительства межпоселкового газопровода. Газ появится в поселках Кузнечное, Богатыри и Севастьяново.

Отмечается, что объект включает в себя все распределительные газопроводы, которые планируется проложить за территорией каких-либо населенных пунктов и между ними. Общая длина газопровода высокого давления составит 7,5 км.

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