В Грузии пятые сутки ищут петербурженку, которая бросилась в море, чтобы спасти собаку

В Грузии пятый день продолжаются поиски одной из совладельцев петербургского детского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь.

В минувшую среду, 22 февраля, она прогуливалась с подругой на побережье в городе Кобулетти, когда огромная волна подхватила и унесла ее собаку. Женщины сразу бросились на помощь животному, однако вернуться на сушу удалось только подруге Слюсарь. Она сейчас находится в больнице.

Поисками пропавшей занимаются полиция и волонтеры.