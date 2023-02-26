В Грузии пятые сутки ищут петербурженку, которая бросилась в море, чтобы спасти собаку

Автор: Гузель Галимова
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В Грузии пятый день продолжаются поиски одной из совладельцев петербургского детского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь.

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Фото: t.me/georgia_on_my_mind

В минувшую среду, 22 февраля, она прогуливалась с подругой на побережье в городе Кобулетти, когда огромная волна подхватила и унесла ее собаку. Женщины сразу бросились на помощь животному, однако вернуться на сушу удалось только подруге Слюсарь. Она сейчас находится в больнице.

Поисками пропавшей занимаются полиция и волонтеры.

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