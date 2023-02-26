Папа Римский попросил прощения у россиян

Папа Римский Франциск в отмечаемое христианами Прощеное воскресенье попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный союз староверов.

«Папа предлагает русским и украинцам в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей», — добавил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.