Папа Римский попросил прощения у россиян

Автор: Гузель Галимова
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Папа Римский Франциск в отмечаемое христианами Прощеное воскресенье попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный союз староверов.

«Папа предлагает русским и украинцам в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей», — добавил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
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26.02.2023 736
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