В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Хагги Вагги — видео

В Липецкой области в археологическом парке «Аргамач» сожгли огромную куклу Хагги Вагги, которая символизировала чучело Масленицы.

От сжигания чучела в виде женщины в парке отказались еще в 2016 году. С тех пор на Масленицу горели Король ночи из «Игры престолов», Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», коронавирус и Карнаж из «Спайдермена». В этом году большинство жителей предложило сжечь Хагги Вагги.

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По традиции на Масленицу сжигают чучело зимы, таким образом прощаясь с холодами и приближая приход весны. Однако строгих требований к виду чучела нет, как правило, это соломенная кукла, на которую надевают ненужную одежду.