В России предложили ввести сертификат для новорожденных детей

В России предлагают ввести новый вид государственной помощи для малообеспеченных семей.

Такой законопроект подготовили к внесению члены Совфеда и депутаты Госдумы от ЛДПР, передают «Известия».

Речь идет о сертификате для новорожденного ребенка, Его можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденного, номинал будет составлять порядка 30 тысяч рублей. Такой сертификат будут выдавать семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Получить его смогут только российские семьи, которые постоянно проживают на территории страны.

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Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина добавила, что такую меру следует ввести для всех российских семей. По ее мнению, подобная помощь не может быть лишней.