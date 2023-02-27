Дрифтеры устроили опасные гонки на замершем пруду в деревне Яльгелево — видео

Любители экстремального вождения устроили гонки с дрифтом на льду полузамерзшего водоема в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленобласти.

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Местные жители сообщают, что лихачи развлекаются так каждый день, несмотря на предупреждения МЧС об опасности выхода на лед. По выходным они ездят с середины дня до поздней ночи.

О ситуации уже оповестили полицию.