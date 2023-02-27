Дрифтеры устроили опасные гонки на замершем пруду в деревне Яльгелево — видео

Любители экстремального вождения устроили гонки с дрифтом на льду полузамерзшего водоема в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленобласти.
Видео: 78.ru
Местные жители сообщают, что лихачи развлекаются так каждый день, несмотря на предупреждения МЧС об опасности выхода на лед. По выходным они ездят с середины дня до поздней ночи.
О ситуации уже оповестили полицию.
Вам будет интересно
Серьезное ДТП произошло на 504-м километре платной трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. По предварительным данным, около 11:20 на этом участке...
26.02.2023 64