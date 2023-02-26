Массовая авария с погибшей и пострадавшими заблокировала трассу из Петербурга в Москву

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло на 504-м километре платной трассы М-11 «Нева» в Новгородской области.

По предварительным данным, около 11:20 на этом участке столкнулись два большегруза, а впоследствии и легковые машины. В ДТП попало 32 машины: 25 легковых и семь грузовых.

Массовая авария с погибшей и пострадавшими заблокировала трассу из Петербурга в Москву массовое дтп, М-11, есть погибшие, ДТП, авария
Массовая авария с погибшей и пострадавшими заблокировала трассу из Петербурга в Москву массовое дтп, М-11, есть погибшие, ДТП, авария
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Новгородской области, в результате аварии три человека получили травмы, одна женщина погибла.

Оператор платных автодорог сообщает, что авария произошла из-за плохой погоды. В результате аварии по дороге растекся битум из цистерны. На месте организованы пункты обогрева для водителей. 

Движение по направлению в Москву перекрыто. Объезд организован на 545 км с выездом на ФАД М-10 «Россия». Сейчас на трассе образовалась многокилометровая пробка.

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Массовая авария с погибшей и пострадавшими заблокировала трассу из Петербурга в Москву массовое дтп, М-11, есть погибшие, ДТП, авария
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