Автомобилистов Ленобласти и Петербурга предупреждают о сложной обстановке на дорогах

Госавтоинспекция просит быть внимательнее на дорогах Ленобласти и Петербурга из-за сильного гололеда, который ожидается 27 февраля.

В пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти напомнили, что на покрытой льдом дороге сцепление колес с покрытием снижается. Водителей просят ездить внимательнее и аккуратнее, заранее снижать скорость и отказаться от совершения резких маневров и торможений. Пешеходам также нужно быть осторожными, особенно при пересечении проезжей части.

Напомним, 26 февраля из-за гололеда и сильного снега произошла крупная авария на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области — столкнулись более 40 автомобилей.